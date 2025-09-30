NPB(日本野球機構)は30日の公示を発表。ロッテは美馬学投手と藤原恭大選手を1軍登録し、石川柊太投手と松川虎生選手を登録抹消しました。今季限りでの現役引退を発表した美馬投手はプロ15年目の39歳。2019年オフに楽天からFAでロッテに加入し、2度の二桁勝利をマークするなどチームに大きく貢献しました。美馬投手はこの日行われる古巣・楽天戦に先発予定。試合では引退セレモニーが開催され、美馬投手によるあいさつなどが行われ