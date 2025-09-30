NPB（日本野球機構）は30日の公示を発表。ヤクルトは木澤尚文投手、坂本拓己投手、鈴木叶選手、西村瑠伊斗選手、田中陽翔選手の5人を出場登録しました。坂本投手は3年目にして1軍初昇格。今季はファームで17試合に登板し、そのうち12試合で先発しています。1軍デビューに期待がかかります。鈴木選手、西村選手は今季初昇格。2年目捕手の鈴木選手はルーキーイヤーの昨季、4打数2安打を放ちました。また西村選手は2023シーズンに1打