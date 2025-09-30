石破首相は在任中最後の外国訪問となる韓国の釜山（プサン）に到着しました。30日午後2時半前、政府専用機で釜山に到着した石破首相は、まもなく李在明（イ・ジェミョン）大統領と会談します。今回の首脳会談は、8月の東京での首脳会談で李大統領が「次は韓国の地方都市で会おう」と提案したことがきっかけで、石破首相は出発前、首脳の相互往来を短期間に重ねる意義を強調しました。石破首相：シャトル外交を活発化して頻度を上げ