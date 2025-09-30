SKE48の35thシングル『Karma』が、9月24日にリリースされた。今回の楽曲は、今年で劇場デビュー17周年を迎えるSKE48において約10年ぶりのダブルセンター体制。親友の恋人に惹かれてしまう主人公が抱える“業”を、初めて選抜入りを果たした3名を含めた16人のメンバーで歌い上げる。今回は、3作曲連続でセンターを務めている熊崎晴香と、表題曲初センターに抜擢された佐藤佳穂の二人に、楽曲への想いはもちろん、17周年を迎えるグル