23年7月12日に27歳で亡くなったryuchell（りゅうちぇる）さんの誕生日を迎えた9月29日、パートナーでタレントのpecoがインスタグラムを更新しバースデーを祝福した。pecoはストーリーズで「Happy birthday Ryuchell」とパートナーの誕生日を祝福。また、7歳の長男がryuchellさんへのメッセージを添えて描いたというイラストをアップし「息子が“Thank you for being my dad”って書いていてわたしが涙ほろりしてしまった」とつづ