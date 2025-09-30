30日午前、横手市の市道でクマ1頭が目撃されました。近くには小学校もあり、警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、30日午前10時半ごろ、横手市大屋新町字小松原の市道を歩いていた美郷町の50代の男性が、道路にいる体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。近くの民家までは約10メートル、200メートルほどの場所には栄小学校があり、警察が注意を呼びかけています。