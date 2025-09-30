説明上手な人は、どのような順番で伝えているか。スピーチコンサルタントの阿部恵さんは「コミュニケーションミスを防ぐ話の型に、『ホールパート法』がある。これはまず相手に話の『全体像』を示してその後で話を構成する『部分（詳細）』を説明し、最後にもう一度話しを締めくくる方法だ」という――。※本稿は、阿部恵『きちんと伝わる説明の「型」と「コツ」』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Niko