ロバーツ監督はブルペン陣の心境を感じ取った(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月30日からレッズとワイルドカードシリーズ（WCS）を戦う。そんな中、デーブ・ロバーツ監督は前日会見で不安定なブルペン陣について言及している。ロバーツ監督は、ドジャース専門メディア『Doger Blue』の動画内で、「数週間前よりもずっと自信を持てるようになってきた」と、ブルペン陣の心境の変化を感じ取ったようだ。【動画】サヨナラ満