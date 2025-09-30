シニア世代の求めているものは何か。医師の和田秀樹さんは「いまのシニア世代は若い頃からファッションに触れ、自己表現の一つとして楽しんできた世代なのに求めている商品がなかなか手に入らない。10万円以上払ってもゼニアのデニムを履きたいと思うシニアは私だけではない。そこには大きなビジネスチャンスが眠っている」という――。※本稿は、和田秀樹『65歳、いまが楽園』（扶桑社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock