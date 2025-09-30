大卒4年目で戦力外通告を受けたDeNA・徳山壮磨(C)産経新聞社DeNAは9月30日に三嶋一輝、徳山壮磨、京山将弥に加え、育成の笠谷俊介、草野陽斗、今野瑠斗、蓮、粟飯原龍之介の8選手に対して、2026年シーズンの契約を結ばない旨を通知したことを発表した。【動画】昨季に一時は勝ちパターンを担ったDeNA徳山壮磨の投球を見るファンの失意を特に誘ったのが、徳山への戦力外通告だ。大阪桐蔭、早大を経て、2021年ドラフト会議で2位