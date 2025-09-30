ワイルドカードシリーズのロースターから外れたカーショー(C)Getty Imagesレギュラーシーズンの全日程が終わりを迎えたメジャーリーグは、いよいよ現地時間9月30日からポストシーズンに向けた戦いが幕を開ける。各球団ロースター編成、そして先発ローテの組み合わせが注目を集める中、ワールドシリーズ連覇を目論む“世界一軍団”の陣容は小さくない話題を生んだ。【動画】異能の55号！ 二刀流を復活させた大谷翔平の圧巻バッ