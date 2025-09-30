今月にベガルタ仙台などの監督を務めた経験を持つ手倉森誠監督を解任したベトナムの名門ハノイFC。ベトナムメディア『DAN VIET』によると、ハノイFCの後任候補に、昨季途中まで横浜F・マリノスの監督を務めていた元オーストラリア代表FWハリー・キューウェル氏の名前が浮上しているという。ハノイFCは今季、深刻な成績不振に陥り、現在はリーグ戦で14チーム中暫定9位と低迷している。今月に入り、ハノイFCは手倉森監督を解任し、現