プロ野球・日本ハムは30日、3選手を入れ替えました。1軍登録されたのは、生田目翼投手と今川優馬選手です。生田目投手は6月27日に1軍復帰して以降、7月と8月はそれぞれ月間防御率1点台と安定した投球を続けていました。しかし直近登板となった12日の西武戦ではセデーニョ選手にホームランを浴び2失点していました。ここまで24試合に出場し、5ホールド、防御率2.39を記録しています。今川選手は、9日ソフトバンク戦で今季1号を含む3