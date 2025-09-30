プロ野球・中日は30日の公示で福田幸之介投手を1軍登録しました。福田投手は、今季2年目の20歳左腕。ここまで2軍で19試合(先発は1試合)に登板し、防御率2.67をマーク。ここまで1軍出場なく、投げれば初登板となります。チームは残り2試合。30日は東京ドームでの巨人戦です。