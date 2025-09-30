市街化調整区域での違法建築が問題となった民間動物園「ノースサファリサッポロ」が、９月３０日に閉園します。来園者から惜しむ声が聞かれた一方で、動物の移動など課題は山積みです。（北本アナウンサー）「時刻は午前１０時です。ノースサファリサッポロ最終日の営業が始まりました。続々とお客さんがチケット売り場の方向に歩いていっています」およそ２０年の歴史に幕を閉じるのは、札幌市南区の動物園・ノ