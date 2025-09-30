ロシア大統領府は２９日、プーチン大統領が秋の徴兵に関する大統領令に署名したと発表した。対象者は昨秋から２０００人増の１３万５０００人。今春の徴兵対象者は２０２２年２月のウクライナ侵略開始後の定期徴兵では最大の１６万人だった。今年は通年で計３０万人に迫る規模となる。今回の徴兵は１８〜３０歳の男性を対象に１０〜１２月に行われる。軍は、徴兵対象者についてウクライナ侵略の露側の呼称である「特別軍事作戦