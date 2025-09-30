将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、23）に伊藤匠叡王（22）が挑戦する第73期王座戦五番勝負は9月30日、名古屋市の「名古屋マリオットアソシアホテル」で第3局の対局を行っている。ABEMAの中継には、本シリーズ開幕局の記録係を務めた齊藤優希四段（29）が出演。記録係から見た対局中の両者の表情を伝えた。【映像】ポーカーフェイス？な2人の対局同学年のタイトルホルダー同士が激突している注目のシリ