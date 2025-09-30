APEC首脳会議を記念して開催される音楽フェスティバル「2025 APEC MUSIC FESTA」の出演アーティストが発表された。【話題】G-DRAGON、APEC公式広報大使に就任9月30日、韓国・慶州（キョンジュ）市は10月10日に慶州市民運動場で開催される「2025 APEC MUSIC FESTA」の出演アーティストとチケット予約情報を発表した。出演アーティストは計13組。Billlie、NCT WISH、チェ・イェナ、ONF、ONEUS、WEi、USPEER、izna、チョン・デヒョン