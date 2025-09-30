立憲民主党の本庄知史政調会長は30日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選（10月4日投開票）に出馬している小泉進次郎農相（44）の陣営内で起きた「ステマ指示問題」をめぐり、出演番組で同席した自民党議員から「野党の中でもあったかもしれない」として、野党でも調査するよう求める主張が出たことを念頭に強く反論し、「ドロボーが捕まったら、善良な市民まで調べを受けるのか？あり得ない」と、怒りをにじませ