ケリーが始球式を務める剛腕が帰ってくる。ドジャースのレポーターを務めるデビッド・ヴァセイ氏が29日（日本時間30日）、30日（同10月1日）にドジャースタジアムで行われるレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦の始球式をジョー・ケリー投手が務めると伝えた。日本でもお馴染みの右腕にファンも注目。「PSでドジャースに戻ってくる？」「ジョーが大好き」とコメントが寄せられた。ケリーは2019年〜2021年にドジャースに在籍