あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「フットワークが軽い」の略語は？「フットワークが軽い」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナと漢字が組みあわさっていますよ。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「フッ軽」でした！フッ軽は、ふっかると読み、機敏に行動できる人を意味しま