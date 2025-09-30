今回、Ray WEB編集部は女友だちとの恋愛トラブルについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞ある日主人公は日野くんに「お互いの友だちを誘って、食事でもどう？」と誘われます。主人公は日頃から恋愛相談をしていた友だち・美羽を誘って食事会に行くことになりますが、彼女も日野くんのことを好きになってしまい……。美羽からそのことを打ち明けられ、驚きを隠せない主人公。2人の友