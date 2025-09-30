【ベルベット・クラウ】 2026年6月 再販予定 9月30日 予約受付開始 価格：15,400円 コトブキヤは1/8スケールフィギュア「ベルベット・クラウ」を2026年6月に再販する。価格は15,400円。9月30日から予約受付を開始した。 本製品は「テイルズ オブ ベルセリア」に登場する「ベルベット・クラウ」をフィギュア化したもの。いのまたむつみ氏が描くイラストイメ