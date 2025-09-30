北九州市戸畑区の日本製鉄の構内で30日午前、ガスを吸い込んだとみられる11人が病院に搬送されました。のどの痛みを訴えているということです。北九州市消防局によりますと、午前10時ごろ、北九州市戸畑区の日本製鉄で「塩酸が気化したガスを吸って、のどが痛いという患者がいます」と関係者から消防に通報がありました。 消防によりますと、20代から70代とみられる男女11人が、のどの痛みを訴え病院に搬送されました。このうち