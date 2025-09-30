ようやく秋の気配が感じられるようになってきたこの季節、2025年最後の秋クールドラマがいよいよ始まります。年間100本以上の日本ドラマをチェックするアラフォー筆者の視点で、この秋、地上波のプライム帯（19〜23時放送）で放送されるドラマから“おすすめ5選”をご紹介します◆もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろうまず秋クール最初に口火を切るのは、この秋、大きな期待が寄せられている『もしもこの世が舞台なら