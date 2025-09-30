放送作家、タレント、演芸評論家、そして立川流の「立川藤志楼」として高座にもあがる高田文夫氏が『週刊ポスト』で連載するエッセイ「笑刊ポスト」。今回は、世界陸上開催期間中に飛び回っていた77歳について。＊＊＊妙に盛りあがっている世界陸上を横目に見て、私も身体を使わなきゃなと思う77歳。ちなみに矢沢永吉76歳、15日に私のラジオにゲストで来た三宅裕司74歳である。ラジオと原稿の合い間をぬって東へ西へ。