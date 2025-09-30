What’s JDM？－世界が熱中する’80-’90年代の日本車－ メインビジュアル 1980～1990年代に誕生した日本の名車たちが集結！ 「JDM」という言葉をご存じだろうか。元々は「Japan Domestic Market＝日本国内市場」を意味するが、現在ではアメリカやイギリスを中心に、日本車を輸入して楽しむカルチャーそのものを指す言葉へと進化している。チューニングやカスタム、そして“日本専用モデル”を手