◇プロボクシング「TREASUREBOXINGPROMOTION10」日本スーパーバンタム級挑戦者決定戦8回戦池側純（角海老宝石）《8回戦》細川兼伸（ワタナベ）（2025年10月1日東京・後楽園ホール）元WBO世界スーパーフェザー級王者・伊藤雅雪氏（34）が代表を務めるトレジャー・ボクシング・プロモーション10回大会の前日計量が30日、都内で行われた。セミファイナルの日本スーパーバンタム級挑戦者決定戦で対戦する同級1位の池側