農林水産省が30日発表した2025年産米の8月末時点の農産物検査の結果は、1等米比率が全国平均で66.5％となり、近年のデータと比べると出足はやや低めだった。早場米が中心で、今後収穫が本格化すれば比率は上昇する見込み。