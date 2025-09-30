10月の食品の値上げは、半年ぶりに3000品目を超える値上げラッシュとなります。【映像】値上げされる商品（一部）帝国データバンクが食品メーカー195社を調査したところ、10月の値上げは3024品目でした。3000品目を超えるのは4月以来です。なかでも「酒類・飲料」が2262品目と7割以上を占め、コカ・コーラの500mlは税抜き180円から200円になります。コメ価格が高止まりする中、パックごはんや餅などの「加工食品」は340品