30日午前11時15分ごろ、福岡県田川市弓削田の工場で「サイロの清掃中に人が落ちた」と119番があった。田川署によると、作業中の男性2人がセメントの下敷きになって病院に搬送され、うち1人の死亡が確認された。もう1人は搬送時、意識があった。署が詳しい状況を調べている。現場の工場はJR後藤寺線船尾駅の近くにある。