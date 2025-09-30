ロシアがウクライナの東・南部４州を一方的に併合してから３０日で３年となった。プーチン露大統領は同日、国民向けにビデオ演説を行い、「困難な戦闘任務に日々取り組む兵士や将校に感謝する。我々の計画はすべて実現する」と述べ、４州全域の制圧に取り組む姿勢を強調した。プーチン氏は演説で、「併合」を選択した４州の住民の選択を守るため、露軍が「正義の戦い」を展開していると主張。住宅や医療施設、道路などのインフ