サプリメントをめぐる警察の捜査を受けた新浪剛史氏が、経済同友会の代表幹事を辞任しました。新浪氏について経済同友会の審査会は「辞任を求める勧告が相当だ」とする見解をまとめ、その後、新浪氏は代表幹事を辞任すると申し出て、理事会で受理されました。新浪氏はこのあと30日午後4時半から会見し、辞任を判断した理由などについて話す見通しです。