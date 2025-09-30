°µ´¬¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î(25)¡áº´²ì¸©½Ð¿È¡á¤¬¸ø³«¤·¤¿¥ÉÇ÷ÎÏ¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£X¤Ë¡Ö4th¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ä3½µ´Ö¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10·î17Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ölotus serenity¡×¤ò¹ðÃÎ¡£T¥Ð¥Ã¥¯»Ñ¤ÇÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¿åÊÕ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖËÜ»ï¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤è¤·¤ÎÉ±¥»¥¯¥·¡¼¡£¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×