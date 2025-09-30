日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は30日、左手首痛でツアーを休養している小祝さくらへのトーナメント特別保証制度の申請が専門委員会により承認されたと発表した。【写真】当時19歳…小祝の“鉄人”プロ人生はここから始まった小祝は7月の「大東建託・いい部屋ネットレディス」の第2ラウンドに左手首痛のため自身初の棄権。翌週の「北海道meijiカップ」から戦線を離脱した。『TFCC損傷（尺骨側手関節三角線維軟骨複合体損傷）』の