静岡県立静岡がんセンターのがん検診を受けた男性が異常の見落としによって肺がんが進行し命を落としたとして、遺族が県に対し3750万円余りの損害賠償を求め提訴しました。 訴えを起こしたのは、静岡県東部に住んでいた80代男性の妻と息子です。 訴状などによりますと、この男性は2019年10月と2020年10月に県立静岡がんセンターで「マルチスライスCT」と呼ばれる高性能のCTを使った肺がん検診を受けた際に、確認すべ