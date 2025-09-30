ピックルスホールディングス [東証Ｐ] が9月30日大引け後(15:50)に決算を発表。26年2月期第2四半期累計(3-8月)の連結経常利益は前年同期比38.6％増の16.2億円に拡大し、通期計画の21.5億円に対する進捗率は75.5％となり、5年平均の75.8％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.0倍の5.2億円に急拡大する計算になる