日本時間29日、レギュラーシーズンの全162試合を終えたドジャース。同25日にはパドレスとの首位争いを制し、4年連続23回目の地区優勝を決めましたが、同10月1日から始まるポストシーズンの前に、今シーズンを振り返ってみましょう。「MLB東京シリーズ」と称され、カブスとの開幕戦は日本の東京ドームで行われました。大谷翔平選手の第1号も日本のファンの前で披露するなど、ここで2連勝してアメリカに戻ると、同28日のタイガース戦