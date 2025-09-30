声優の内田真礼さんと石川界人さんが結婚したことを30日、それぞれのSNSで発表しました。内田さんと石川さんは、それぞれのXを更新し「突然のご報告となりますがこのたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました」と報告。続けて、「これまで芸能活動を続けてこられたのは日頃より応援してくださるファンの皆さまそして支えてくださる関係者の皆さまのおかげだと改めて深く感謝しております。皆さまからいただいた温かいご声援に