イスラエルのネタニヤフ首相は29日、アメリカ・トランプ大統領立ち会いのもと、カタールのムハンマド首相と電話で会談し、イスラム組織ハマスの幹部を標的にした首都・ドーハでの空爆を謝罪しました。イスラエルのネタニヤフ首相は29日、ホワイトハウスで、アメリカのトランプ大統領とカタールのムハンマド首相と電話で三者会談を行いました。イスラエル首相府によりますと、ネタニヤフ氏は、ムハンマド氏に対し、今月9日にドーハ