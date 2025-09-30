ＮＨＫの高瀬耕造アナウンサーが２９日、同局「列島ニュース」で、この日からスタートした朝ドラ「ばけばけ」に出演している岡部たかしと小泉八雲の旧居を訪問。「ばけばけ」で蛇と蛙が登場している理由を明かした。この日は高瀬アナと岡部が、「ばけばけ」のモデルとなった島根県松江市にある小泉八雲とセツが暮らした旧居を訪問。八雲のひ孫にあたる小泉凡さんが中を案内した。この旧居の庭には椎の木があり、凡さんは「八