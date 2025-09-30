女優の大竹しのぶ（68）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。人気俳優とのオフショットが反響を呼んでいる。11月に開幕する舞台公演「リア王」のため、現在稽古中の大竹。この日は「頑張ってます、頑張ります」と書き出し、「鈴鹿央士くんも頑張ってます」と報告。同公演が初舞台となる鈴鹿の様子を「初めての舞台だけど、みんなに愛され、みんなと一緒に一日いちにち、成長しています」と伝えた。続いて「始まる前に