¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤ÈÆâ³Õ´±Ë¼¤Ï30Æü¡¢·ÝÇ½¿Í¤È·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤ÎÅ¬Àµ¤Ê·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¿Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÆÈÎ©¤ä°ÜÀÒ¤ò½ä¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤­¤Ê¤¤¤è¤¦ÀìÂ°´ü´Ö¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á·ÀÌó¤ËÌÀµ­¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿¡£»öÌ³½ê¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤Î³èÆ°¤òË¸³²¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤ÏÆÈÀê¶Ø»ßË¡°ãÈ¿¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë»ÑÀª¤â¼¨¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤Ï»öÌ³½ê¤¬·ÝÇ½¿Í¤ÈÀìÂ°¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢°éÀ®¤ä³èÆ°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¤À