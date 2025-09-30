パイレーツは29日（日本時間30日）、ドン・ケリー監督（45）との契約延長を発表した。チームは19年11月からシェルトン監督が指揮を執っていたが、今季12勝26敗で5月8日に解任となり、ベンチコーチだったケリー氏が指揮官に就任した。ポストシーズン進出は逃したが、就任後のチーム成績はスキーンズを筆頭に安定した投手陣の力もあり、59勝65敗とやや持ち直した。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、ケリー監督は来季