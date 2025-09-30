警察庁などが入る合同庁舎外国で取得した運転免許を日本の免許に切り替える「外免切り替え」制度の審査が1日から厳格化。日本に居住しない観光客が同制度を利用できることに批判が高まり、観光客は適用外となる。交通ルールを問う「知識確認」の出題数を現行の5倍の50問に増やし、9割以上の正答が要件。実際に車に乗って行う「技能確認」の項目も追加する。従来はホテルなどを一時滞在先とする海外からの観光客も利用できたが