主な重大事例医療機関で患者の取り違えや機器誤使用による死亡など、あらかじめ示した12の重大事例が発生した場合、内部の安全管理部門への報告を義務付ける方向で厚生労働省が調整していることが30日、厚労省への取材で分かった。厚労省は医療安全施策の課題を議論する検討会のとりまとめ案に含める方針。問題事案の原因究明のために調査や分析を行う安全管理部門に、適切に情報が集まる仕組みの強化を目指す。10月1日で創設