【第７１代横綱鶴竜力三郎の軌跡一生懸命・音羽山親方自伝（１２）】２０１２年３月２８日。春場所後に大関昇進が正式に決まり、大阪の法岩寺で行われた伝達式に臨みました。この時に伝達の使者を務めていたのが、兄弟子の錣山親方（元関脇寺尾）です。私が中学生のころ、モンゴルでは日本の大相撲がブームになった。衛星放送で、体が小さい人や細い人が大きい人に勝つ姿を見て「自分も相撲をやってみたい」と思うようになりま