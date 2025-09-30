国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）から補強禁止処分を科されたＪ２甲府の処分が解除された模様だ。甲府は２４日付で登録禁止リストに掲載され、今後３度の登録期間が対象となっていたが、３０日までに同リストから外れた。甲府は２６日に「本件につきましては、２０２２年８月１日〜２０２３年１２月３１日までトンベンセＦＣ（ブラジル）から期限付き移籍にて弊クラブに所属しておりましたジェトゥリオ選手の移籍金について、当該