立憲民主、日本維新の会、国民民主の３党の国対委員長が３０日、国会内で会談した。会談後、取材に応じた維新の遠藤敬国対委員長は「３党の枠組みの中で、どういう協力ができるかも協議はしました。一緒に共有できる所はやっていくのは当然の担いだし、意見交換を密にしながら、やれるところはやっていきましょうという確認をしました。後は雑談程度の話で、さほど中身のある話でありませんでした」と述べた。首班指名につい