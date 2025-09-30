ヤマシタヘルスケアホールディングス [東証Ｓ] が9月30日大引け後(16:00)に決算を発表。26年5月期第1四半期(6-8月)の連結最終損益は200万円の赤字(前年同期は8300万円の黒字)に転落した。 直近3ヵ月の実績である6-8月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の1.2％→0.2％に悪化した。 株探ニュース